Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери и испытывают проблемы с комплектованием подразделений, несущих службу на донецком направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, стало известно, что ВСУ регулярно поставляют личный состав, вооружение и военную технику в район населенного пункта Часов Яр. Отставной подполковник также отметил, что после распределения большинство военнослужащих отправляют на передовые позиции в окрестностях Артемовска для восполнения потерь, а остальных оставляют в оперативном резерве.

«Численность таких резервов постоянно сокращается, что говорит о больших потерях и проблемах с комплектованием свежими силами подразделений, несущих службу на передовой», — рассказал Марочко.