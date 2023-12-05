Финляндия начинает производство артснарядов для Украины

Финляндия приступает к производству артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает газета IltaLehti со ссылкой на министра обороны Финляндии Антти Хяккянена.

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По его словам, стороны завершили переговоры о том, как Хельсинки будут наращивать производство артснарядов для Киева. Министр заверил, что это решение будет принято в ближайшее время, вероятно, до 24 декабря.

По данным издания, стоимость производства боеприпасов для Украины составит десятки миллионов евро.

В начале декабря стало известно, что немецкий оружейный концерн Rheinmetall планирует выпустить первые бронемашины на Украине в 2024 году.

Бронетехнику будут производить на предприятии, которое Украина и Rheinmetall AG основали в октябре 2023 года. Также на нем собираются ремонтировать западную технику.

До этого заместитель руководителя министерства обороны Украины Дмитрий Клименков сообщил, что оборонное ведомство страны намерено полностью перевести ВСУ на обеспечение снаряжением и продуктами местного производства.