«Умственное затмение». Эксперт о планах «Моссада» на операцию в Турции

Турецкий эксперт в сфере безопасности Джошкун Башбуг заявил, что Израиль стремится «представить себя сильнее, чем он есть на самом деле», обещая преследовать членов ХАМАС на территории Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир CNN Türk.

Ранее газета The Wall Street Journal рассказала со ссылкой на неназванных израильских чиновников, что спецслужбы Израиля планируют ликвидировать лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру.

По данным WSJ, израильские спецслужбы «готовят почву для многолетней кампании» по выслеживанию лидеров ХАМАС, ответственных за нападение на Израиль 7 октября.

Сообщалось, что работа над планами по выслеживанию членов ХАМАС в Ливане, Турции и Катаре началась по приказу премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Турецкие СМИ позже сообщили, что турецкая разведка предупредила Израиль о «серьезных последствиях» в случае, если израильские спецслужбы начнут проводить операции в Турции.

«Израиль переживает то, что я называю умственным затмением… Позиция Турции ясна с самого начала. Мы выступаем за человеческую составляющую. <…> Главная тактика Израиля — выставить себя сильнее, чем он есть на самом деле», — так прокомментировал это Башбуг.

Он добавил, что ранее израильская разведка уже продемонстрировала свою слабость, пропустив подготовку ХАМАС к нападению. Эксперт подчеркнул, что какие-либо действия на территории Турции без консультаций с Анкарой «находятся за пределами возможностей «Моссада».