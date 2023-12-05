Стало известно об убийстве артиллерией ВСУ 25 украинских солдат
Группу из 25 солдат Вооруженных сил Украины, которые пожелали сдаться в плен ВС РФ, убила их собственная артиллерия. Такое заявление сделал заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка Вооруженных сил России с позывным «Купол» в беседе с РИА Новости.
Он указал, что группа солдат противника выходила на связь и пожелала остаться в живых и вернуться к своим семьям.
«Был налажен контакт, обозначено место, куда должны были прийти сдающиеся военнослужащие. Но, видимо, киевскому режиму это невыгодно», — рассказал он, добавив, что Киев предпочел уничтожить своих собственных военнослужащих.
Рамблер: главные новости