Стало известно об убийстве артиллерией ВСУ 25 украинских солдат

Группу из 25 солдат Вооруженных сил Украины, которые пожелали сдаться в плен ВС РФ, убила их собственная артиллерия. Такое заявление сделал заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка Вооруженных сил России с позывным «Купол» в беседе с РИА Новости.