Мобилизация: последние новости на сегодня 5 декабря 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 5 декабря 2023, в материале «Рамблера».

Мобилизованные зареченцы поблагодарили горожан за помощь

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Жители Заречного, которых год назад мобилизовали для участия в специальной военной операции, вернулись в родной город и рассказали о солдатском быте на фронте. Об этом пишет «Наш город Пенза».

Они указали, что получили повестки в октябре прошлого года и отправились на фронт «за ленточку». По их словам, адаптация проходила тяжело, но со временем солдатский быт наладился. Военным приходилось самостоятельно строить бани, беседки для приёма пищи, готовить еду, ходить за водой, стирать белье. На все это уходило много сил и времени.

Мужчины поделились, что помощь от всех неравнодушных горожан была очень ощутима.

«Спасибо огромное всем, кто помогает. Мы знаем, что нам есть куда обратиться, что нам всегда помогут. Это очень много значит для нас!» — заверили они.

В подмосковный филиал Фонда «Защитники Отечества» обратились уже свыше 5 тыс. человек

Более пяти тысяч человек обратились в подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» за полгода его работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства, пишет РИА Новости.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность организации новогодних мероприятий для детей защитников Отечества. По его словам, у них предусмотрены разные развлечения для детей и семей участников специальной военной операции в преддверии Нового года.

Воробьев заверил, что в каждом городе Московской области к теме поддержки военнослужащих и их семей должны относиться с должным вниманием, так как некоторые проблемы требуют чуткого отношения.

Встреча с семьями мобилизованных состоялась в Штабе общественной поддержки

Встреча с семьями участников специальной военной операции прошла в Штабе общественной поддержки «Единой России». Об этом пишет Pravda-nn.ru.

Участники встречи обсудили военный социальный контракт, его возможности и способы использования для участников сражений на Украине и членов их семей. Сегодня он включает в себя 57 мер поддержки и услуг на федеральном и на региональном уровне.