Спецоперация на Украине 5 декабря: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 28 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 5 декабря 2023 года.

За сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР 69 раз

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки нанесли 69 ударов по территории ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как говорится в сообщении, украинская сторона применила 230 различных боеприпасов. При обстрелах противник использовал РСЗО, артиллерию калибра 152 и 155 миллиметров. Под огонь попали Горловка, Ясиноватский район и Донецк.

Семь человек ранены. Повреждения получили шесть жилых домов и восемь объектов гражданской инфраструктуры.

Российские войска уничтожили позиции ВСУ на купянском направлении

Российские войска уничтожили замаскированные позиции Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Запад» уничтожили выявленные замаскированные позиции противника при выполнении огневых задач.

В Белом доме заявили, что ожидали взятия Киева Россией в первые дни боев

Вашингтон в первые дни боевых действий на Украине ожидал, что Россия возьмет Киев. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом пишет РБК со ссылкой на трансляцию на YouTube-канале администрации президента США Джо Байдена.