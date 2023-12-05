Беспилотник НАТО засекли над Черным морем

Разведывательный дрон RQ-4B Global Hawk (FORTE11, который принадлежит НАТО, прямо сейчас описывает круги над территорией Румынии. До этого его засекли в нейтральном воздушном пространстве Черного моря, об этом сообщил Telegram-канал Shot, показав маршрут беспилотника на интерактивной карте.