Израиль запланировал утопить боевиков ХАМАС в морской воде

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) закончила сборку больших насосов для забора морской воды. Высокопоставленные лица в США предполагают, что израильская сторона планирует использовать их для затопления тоннелей движения ХАМАС под сектором Газа. Об этом пишет издание The Wall Street Journal, передает URA.RU.

«Израиль собрал систему больших насосов, которые он может использовать для затопления обширной сети туннелей ХАМАС под сектором Газа морской водой», — пишет газета.

Издание считает, что Израиль рассчитывает уничтожить тоннели военного движения и вытеснить боевиков ХАМАС из убежища, чтобы после уничтожить. Однако этот план несет угрозу водоснабжению сектора Газа и его жителей, предупредили чиновники в США.