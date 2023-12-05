WSJ: Израиль планирует утопить боевиков ХАМАС в морской воде

Армия Израиля завершила сборку больших насосов для забора морской воды. По мнению американских чиновников, израильская сторона может использовать их для затопления туннелей движения ХАМАС под сектором Газа.

«Израиль собрал систему больших насосов, которые он может использовать для затопления обширной сети туннелей Хамаса под сектором Газа морской водой», — передает мнение политиков США издание The Wall Street Journal.

Это поможет разрушить тоннели и вытеснить из убежища боевиков ХАМАС. Но, с другой стороны, данная тактика создает угрозу водоснабжения сектора Газа и его жителей.