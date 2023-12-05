WSJ: Израиль планирует утопить боевиков ХАМАС в морской воде

Армия Израиля завершила сборку больших насосов для забора морской воды. По мнению американских чиновников, израильская сторона может использовать их для затопления туннелей движения ХАМАС под сектором Газа.

WSJ: Израиль планирует утопить боевиков ХАМАС в морской воде
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«Израиль собрал систему больших насосов, которые он может использовать для затопления обширной сети туннелей Хамаса под сектором Газа морской водой», — передает мнение политиков США издание The Wall Street Journal.

Это поможет разрушить тоннели и вытеснить из убежища боевиков ХАМАС. Но, с другой стороны, данная тактика создает угрозу водоснабжения сектора Газа и его жителей.

Американские аналитики заявили, что США предоставил Израилю «противобункерные» бомбы большой мощности. Они помогут выдавить боевиков ХАМАС из их подземных туннелей. По мнению бывшего адвоката-советника Государственного департамента США Финукейна, применение Израилем противобункерных бомб законно. Однако, туннели расположены в жилых кварталах и их применение принесет потери среди гражданского населения.