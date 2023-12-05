ХАМАС атаковал базу Израиля, где может находится ядерное оружие

Военная база Израиля «Сдот-Миха», где якобы хранится ядерное оружие, была атакована палестинским движением ХАМАС 7 октября, сообщила газета The New York Times.

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Издание ссылается на спутниковые снимки, согласно которым ракета, вероятно выпущенная ХАМАС, попала в израильскую военную базу «Сдот-Миха», где, как считают эксперты, расположены ракеты, способные нести ядерный заряд, передает ТАСС.

NYT уточняет, что в результате атаки началось возгорание на близлежащей территории, но сами ракеты не получили повреждений. Как отмечает газета, неясно, знал ли ХАМАС о том, что на этом объекте может храниться ядерное оружие.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция инициирует создание инспекционного механизма по проверке наличия у Израиля ядерного оружия, «пока не стало слишком поздно».

Напомним, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта. Заявление израильского министра о ядерном ударе в Газе осудила и Саудовская Аравия.