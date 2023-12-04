ГА ООН приняла резолюцию РФ о неразмещении оружия в космосе

Речь идет о резолюции, получившей название «Неразмещение первыми оружия в космосе». По данным агентства, в ГА ООН она получила поддержку 127 стран. Против проекта выступило 50 стран, еще шесть воздержались.

Напомним, что резолюция содержит призыв ко всем обладающим космическим потенциалом странам не размещать первыми оружия в космосе. Также документ предлагает в ближайшее время начать работу по проекту договора о предотвращении этого, который был представлен в 2008 году на Конференции по разоружению. Соавторами резолюции о неразмещении оружия в космосе выступили Белоруссия, Китай, Куба, Северная Корея и Египет.