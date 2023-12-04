Египет показал свою первую реактивную систему залпового огня

Министерство военного производства Египта показало первую в стране реактивную систему залпового огня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Al Ahram.

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Система была показана в первый день международной выставки оборонной промышленности EDEX 2023 в Каире. Она получила название Raad 200 — «Гром 200». Ракетная установка располагается на гусеничной бронемашине, которая может развивать скорость до 45 километров. Заявленная дальность стрельбы Raad 200 достигает 400 километров.

Как рассказал министр военного производства Египта Мухаммед Салах ад-Дин Мустафа, система была создана при сотрудничестве с несколькими местными компаниями. При этом доля египетских компонентов в Raad 200 превышает 65%.