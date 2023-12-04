Командующий силами НАТО не смог связаться с Залужным в критический момент

Командующий объединенными силами НАТО в Европе и Европейским командованием Вооруженных сил США Кристофер Каволи не смог связаться с главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным во время критической фазы контрнаступления. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

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Сообщается, что Каволи не мог поговорить с Залужным в течение части лета.

По данным издания, Каволи курировал большую часть усилий Пентагона по обучению и оснащению украинской армии.

В мае российский военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что Залужный якобы получил серьезное ранение и находится в критическом состоянии. С 8 мая главком не появлялся в публичном пространстве.