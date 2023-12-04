Великобританию ожидает дефицит техники и оружия на 21,6 миллиардов долларов

Контрольно-ревизионное управление Великобритании считает, что в ближайшие 10 лет вооружённые силы страны столкнутся с дефицитом оружия и техники в размере 21, 6 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что причиной дефицита станет высокая инфляция и расходы на ядерные и военно-морские программы. Согласно подсчётам Контрольно-ревизионного управления, новое оружие и техника для британской армии обойдётся Лондону в 386 миллиардов долларов. При этом оборонный бюджет на 2023–2033 годы предусматривает только 364,4 миллиарда.

Управление считает, что причиной дефицита станет высокая инфляция и траты на замену систем ядерного сдерживания. При этом министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что минобороны страны «уверено в достаточности бюджетных средств».