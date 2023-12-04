WP: разногласия между США и Украиной по ведению боев усиливаются

Разногласия между американским и украинским военным командованием по вопросам стратегии и тактики ведения боев усиливаются. Об этом говорится в статье газеты The Washington Post (WP), которая проанализировала причины "неудачного контрнаступления Украины" на основании бесед с более чем 30 американскими и украинскими военнослужащими высокого ранга.

"Неудачи Украины на поле боя привели к разногласиям с Соединенными Штатами по поводу того, как лучше прорвать глубокую российскую оборону", - рассказали авторы статьи на основании интервью.

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По данным источников газеты, в августе занимавший на тот момент пост председателя Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли высказывал свое недовольство главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерию Залужному по поводу стратегии и тактики ведения боев с российскими войсками.

"Он начал говорить Залужному: "Что ты делаешь?" - приводит издание слова одного из своих собеседников.

В свою очередь украинская сторона настаивала на том, что возглавляемая США коалиция просто не предоставляет им боевую авиацию и другие вооружения, необходимые для успешной реализации предлагаемой Западом стратегии. Во время консультаций с иностранными коллегами Залужный, по данным WP, среди факторов, помешавших успешному контрнаступлению ВСУ, перечислил: "Отсутствие прикрытия с воздуха, большее количество мин, чем ожидалось, а также российские войска, которые впечатляюще закрепились и эффективно перемещают свои резервы, чтобы закрыть бреши".

Кроме того, как отмечается в статье, 70% военнослужащих одной из украинских бригад, возглавлявших контрнаступление и "оснащенных новейшим западным оружием", вступили в бой, не имея боевого опыта.