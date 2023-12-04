В Киеве заявили о неспособности ATACMS переломить ход контрнаступления

Переданные Украине из США пусковые установки ATACMS не смогли переломить ход контрнаступления. Об этом газете The Washington Post (WP) заявили источники в Киеве .

«Несмотря на свою полезность, ни пусковые установки ATACMS, ни кассетное оружие не вывели ситуацию на поле боя из тупика», — заявили неназванные украинские чиновники в интервью WP.

При этом журналисты отмечают, что в последнее время Киев перестал просить у западных стран больше танков и боевых машин, несмотря на активное лоббирование данного решения в прошлом. По словам некоего высокопоставленного украинского военного чиновника, многие виды оружия были актуальны для Украины в прошлом году.