Минобороны Украины сообщило, что у него есть план на 2024 год

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что у его страны есть план военных действий на 2024 год. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News, передает РИА Новости.
"У нас есть план на 2024 год", — приводит слова Умерова агентство.
Задачи армии на следующий год определены, отметил он, но не стал уточнять, в чем они заключаются.
По его словам, у Украины есть военные цели на следующий год. Оборонное планирование предусматривает оборонительные операции, контрнаступательные и наступательные операции, отметил глава украинского Минобороны.
До этого газета The Washington Post писала, что наступление ВСУ не дало ожидаемого результата из-за мощной линии обороны российских войск. В статье также говорится, что украинские военные чиновники с наступлением зимы признали, что конфликт "зашел в тупик",