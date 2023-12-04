Великобритания неофициально передала Украине ракеты для борьбы с БПЛА

Точное число переданных Украине ракет неизвестно. Источник отмечает, что британские власти нигде не объявляли об отправке дополнительной партии Martlet. При этом в сентябре 2023 года министр обороны Великобритании Грант Шэппс говорил о желании Лондона оказать Украине помощь по ряду приоритетных вопросов. По его словам, в число ключевых направлений вошло обучение солдат ВСУ, дополнительные поставки дальнобойных ракет и усиление ПВО.