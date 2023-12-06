Военная полиция получила партию бронеавтомобилей «Патруль»

«За время эксплуатации в Сирии и в зоне СВО бронированные автомобили "Патруль" показали свои высокие ходовые и эксплуатационные качества, а также надежность, заложенные конструкторами», - отметил замначальника Главного управления военной полиции Минобороны Виталий Кох.

Бронеавтомобилей «Патруль» построен на шасси КамАЗа. Корпус выполнен в виде бронированной капсулы и обеспечивает защиту от поражения стрелковым оружием, а также выдерживает подрыв взрывных устройств как под колесами, так и под днищем.