Военная полиция получила партию бронеавтомобилей «Патруль»
Партия бронеавтомобилей «Патруль» поступила на вооружение военной полиции. Торжественная церемония передачи автомобилей прошла на территории Главного храма ВС РФ в Московской области.
Техника поставлена в рамках государственного оборонного заказа. Бронированные автомобили созданы на предприятии «АСТЕЙС».
«За время эксплуатации в Сирии и в зоне СВО бронированные автомобили "Патруль" показали свои высокие ходовые и эксплуатационные качества, а также надежность, заложенные конструкторами», - отметил замначальника Главного управления военной полиции Минобороны Виталий Кох.
Все переданные автомобили направят в зону проведения специальной военной операции.
Бронеавтомобилей «Патруль» построен на шасси КамАЗа. Корпус выполнен в виде бронированной капсулы и обеспечивает защиту от поражения стрелковым оружием, а также выдерживает подрыв взрывных устройств как под колесами, так и под днищем.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.