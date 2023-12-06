ЦАХАЛ принес извинения за обстрел военнослужащих Ливана

По данным издания, армия "работала над нейтрализацией ощутимой угрозы, которая была выявлена" на позициях шиитской милиции "Хезболлах" на границе Израиля и Ливана. "ЦАХАЛ получил сообщение о том, что несколько солдат ливанской армии были ранены во время удара. Силы ливанской армии не были целью. ЦАХАЛ сожалеет об инциденте, и он будет расследован", - приводит газета заявление израильской армии.