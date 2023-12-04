Военкор призвал готовить состав администраций Харькова, Одессы и Николаева
Если Россия и дальше планирует освобождать Украину от «европейской нечисти», то нужно уже готовить составы администраций Харькова, Одессы и Николаева, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, все эти города вполне вероятно перейдут под управление России.
Если мы планируем далее освобождать Украину от европейской нечисти, мы должны уже готовить состав администраций Харькова, Одессы, Николаева и т.д. Пусть уже работают публично, чего ждать, — пишет журналист.
Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил о наивности рассчитывать на то, что фронт в зоне специальной военной операции рухнет только из-за проблем Киева и без усилий российских сил. По его словам, именно так пытаются преподнести ситуацию западные СМИ, которые стали чаще публиковать материалы о том, как на Украине скоро все развалится.