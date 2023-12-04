Военкор призвал готовить состав администраций Харькова, Одессы и Николаева

Если Россия и дальше планирует освобождать Украину от «европейской нечисти», то нужно уже готовить составы администраций Харькова , Одессы и Николаева, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков . По его словам, все эти города вполне вероятно перейдут под управление России.

Если мы планируем далее освобождать Украину от европейской нечисти, мы должны уже готовить состав администраций Харькова, Одессы, Николаева и т.д. Пусть уже работают публично, чего ждать, — пишет журналист.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил о наивности рассчитывать на то, что фронт в зоне специальной военной операции рухнет только из-за проблем Киева и без усилий российских сил. По его словам, именно так пытаются преподнести ситуацию западные СМИ, которые стали чаще публиковать материалы о том, как на Украине скоро все развалится.