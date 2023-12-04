Американский БТР М113 разорвало на части на Украине

Бронетранспортеры семейства М113 вооруженных формирований киевского режима продолжают массово уничтожаться российскими бойцами. Так, в районе населенного пункта Ивановка (Харьковская область) противник потерял еще один такой БТР.

Судя по обнародованным видеокадрам, гусеничную машину взрывом буквально разорвало на части. Видны изуродованные фрагменты корпуса, ходовой части, катки и двигатель.

Пока нет данных, какое средство поражение было использовано и какова судьба экипажа и десанта. Можно предположить, что на "сто тринадцатом" перевозили боеприпасы, которые и сдетонировали.

По разным данным, страны НАТО, а также другие государства поставили ВСУ около четырех сотен различных вариантов таких средств доставки пехоты. Из них не менее 135 потеряно по разным причинам.