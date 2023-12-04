ОАК передала Минобороны новую партию перехватчиков МиГ-31
Авиазавод "Сокол" в Нижнем Новгороде выполнил производственную программу 2023 года по ремонту и модернизации истребителей-перехватчиков МиГ-31 в рамках гособоронзаказа.
"Самолеты в установленные сроки переданы Минобороны России и отправлены в места базирования", - сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации.
Модернизация МиГ-31 является одним из основных направлений деятельности завода "Сокол", отметили в ОАК.
В ходе модернизации истребители получают современную систему управления вооружением и новый радар, позволяющие видеть противника на расстоянии 320 километров и сопровождать до 10 воздушных целей одновременно.