Перечислены способные сбить F-16 российские истребители

«Это истребитель четвертого поколения, который является брендовым самолетом для США и Запада. Он хороший, но ни в коем случае его нельзя сравнивать с самолетами пятого поколения, такими как Су-57. Я думаю, спокойно будем справляться с F-16 теми самолетами, которые у нас есть в зоне СВО: Су-30СМ, Су-35, даже обычный Су-27 справится с F-16, как и МиГ-29», — сообщил эксперт.