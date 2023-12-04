В ЦАХАЛ заявили, что операция на севере Газы близка к завершению

"Выполнение военной задачи в северной части сектора Газа почти завершено. Это сложная, трудная и длительная война, но мы добились успехов в обеспечении способности сухопутных войск маневрировать в глубине территории", - сказал Ибрагим. По его словам, "ЦАХАЛ начинает распространять наземный маневр на другие части сектора Газа с целью свергнуть террористическую группировку ХАМАС". ТАСС