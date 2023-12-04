В секторе Газа взорвали здания Верховного суда и Минюста

Вечером 3 декабря Армия обороны Израиля нанесла удар по зданию Верховного суда в секторе Газа (контролируется ХАМАС), полностью разрушив его. Об этом сообщает Maariv.

По данным газеты, также в результате израильского удара было разрушено здание Минюста.

В середине ноября израильские военнослужащие захватили парламент Газы. С 2007 года здание местного парламента занимали члены движения ХАМАС. Также сообщалось, что силы ЦАХАЛ заняли штаб-квартиру полиции и тренировочную базу ХАМАС в городе Газа.