В секторе Газа взорвали здания Верховного суда и Минюста
Вечером 3 декабря Армия обороны Израиля нанесла удар по зданию Верховного суда в секторе Газа (контролируется ХАМАС), полностью разрушив его. Об этом сообщает Maariv.
По данным газеты, также в результате израильского удара было разрушено здание Минюста.
В середине ноября израильские военнослужащие захватили парламент Газы. С 2007 года здание местного парламента занимали члены движения ХАМАС. Также сообщалось, что силы ЦАХАЛ заняли штаб-квартиру полиции и тренировочную базу ХАМАС в городе Газа.
В ЦАХАЛ заявляли, что был захвачен «дом губернатора», в котором располагались офисы военного крыла и полиции ХАМАС и офисы разведывательного подразделения ХАМАС. В израильской армии подчеркивали, что все эти объекты использовались для подготовки к нападению 7 октябре.