Российские военные в зоне СВО начали применять аэролодку Alligator

Российские военные в зоне специальной военной операции (СВО) на Днепре начали применять аэролодку Alligator («Аллигатор»). Об этом со ссылкой на одноименную компанию-разработчика Вячеслава Кочеева сообщает РИА Новости.

Образец изделия был представлен на выставке «Вездеходер-2023», которая проходила в Москве с 1 по 3 декабря. Изначально аэролодку планировали использовать для активного отдыха. По словам Кочеева, бойцы в районе Херсона оставили позитивные отзывы про Alligator.

«Мы порядка полугода назад отправляли как раз для выполнения задач доставки амуниции, доставки, возможно, раненых и так далее. Просто строится лодка по определенному сценарию для возможности размещения, в том числе, на жесткой носовой платформе каких-то ящиков, оборудования», — сказал представитель компании.

Собеседник добавил, что в настоящее время Alligator производит аэролодки длиной от 5,9 до 7,5 метра и грузоподъемностью от 550 до 1500 килограммов. Максимальная скорость изделий варьируется от 80 до 140 километров в час в зависимости от нагрузки.