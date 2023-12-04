Военный эксперт назвал значимость трофея БМП Bradley для российских военных

Американская боевая машина пехоты (БМП) Bradley в качестве трофея поможет российским военным найти ее новые уязвимости. Об этом сообщил «Ленте.ру» военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Стало известно, что российские военные впервые смогли взять американский Bradley в качестве трофея.

По его словам, у российских войск появилась возможность изучить компоновку боевой машины, устройства узлов и даже перенять некоторые технические решения и использовать в боевой технике Вооруженных сил России (ВС РФ).

«Есть оригинальные технологические решения, которые могут послужить нам на пользу. Их можно будет скопировать и использовать на нашей бронетехнике. Это немаловажно», — сказал Кнутов.

В то же время, по мнению Крутова, российские военные и так уже хорошо научились противостоять американской машине.

До этого командир группы подразделения специального назначения «Осман» министерства обороны РФ, известный под позывным «Метис», говорил, что ВСУ столкнулись с проблемой использования бронетехники западного производства, включая БМП Bradley, на Запорожском направлении из-за сложных погодных условий и труднопроходимой местности.