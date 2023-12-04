На украинских боевиков на Запорожском направлении обрушился российский «Град»

В МО РФ уточнили, что расчеты совершают боевые выезды ежедневно - вне зависимости от времени суток.

Самоходки и боевые машины РСЗО мобильны - они могут развернуться где угодно и не требуют подготовки площадки для стрельбы. Это делает их сложной целью для противника, которому очень непросто подловить их и уничтожить.