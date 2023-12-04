Стало известно о контактах Зеленского с командирами ВСУ в обход Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский общается с некоторыми командирами Вооруженных сил республики (ВСУ) в обход главнокомандующего Валерия Залужного. Об этом сообщает издание «Украинская правда» (УП) со ссылкой на источники в окружении генерала.

© Lenta.ru

«Видите ли, иногда складывается впечатление, что у Зеленского есть два типа ВСУ: "хорошие", которыми командуют Сырский и другие фавориты, и "плохие", которые подчиняются Залужному», — сказал собеседник издания.

С его слов стало известно, что прямой контакт украинского лидера с командующими ускоряет работу для него, но дестабилизирует работу главкома ВСУ, который узнает часть информации от своих подчиненных на ставках или не узнает вообще.