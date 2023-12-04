Израиль нанес удары по целям в Ливане после минометного обстрела

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала несколько пусков минометных снарядов из Ливана по военным постам на севере страны. В ответ артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары по источникам огня, сообщило ведомство в Telegram–канале.

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«Ночью было зафиксировано несколько минометных обстрелов из Ливана в сторону постов ЦАХАЛ в районе Штулы», – говорится в посте.

Также сообщается о минометных обстрелах поста ЦАХАЛ в районе Йифты.

По данным военных, в результате обстрелов с территории Ливана трое солдат израильской армии получили легкие ранения и были эвакуированы для оказания медицинской помощи.

3 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об обстреле с территории Сирии.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил уничтожения Ливана из-за действий «Хезболлы».