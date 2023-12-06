В секторе Газа выдали разрешение на выезд из анклава 251 человеку

По меньшей мере 251 человек: палестинцы, иностранные граждане, обладатели двойного гражданства и представители международных организаций - получил разрешение на выезд из сектора Газа 6 декабря. Списки обнародовала погранслужба палестинского анклава на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Всего в списки на выезд включены граждане и подданные Бахрейна, Иордании, Ирландии, Словакии, США, Турции и Швейцарии. Кроме того, в списки включены сотрудники ООН и международной гуманитарной организации "Врачи без границ", а также журналисты The New York Times. В перечне также фигурируют два несовершеннолетних россиянина.