Украинские войска в ночь на понедельник нанесли удар по нефтебазе в Луганске, сообщили в военной комендатуре ЛНР, в результате атаки одна из цистерн загорелась. Деловая газета "Взгляд"

Представитель военной комендатуры уточнил, что пожар произошёл из-за действий украинской армии, которая использовала ударные дроны. RT на русском

Незадолго до возникновения огня на хранилище в городе были слышны звуки работы системы противовоздушной обороны. По последним данным, пожар потушен, данных о пострадавших не поступало. News.ru