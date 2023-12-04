Российский снайпер отстрелил руку пулеметчику ВСУ из винтовки "Севастополь"

Российский снайпер лишил руки пулеметчика ВСУ на дистанции 1690 метров из сверхдальнобойной винтовки "Севастополь" калибра .408 CT. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил конструктор-оружейник Владислав Лобаев.

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Выстрел произвел боец из снайперской бригады "Невский". Работал он в крайне сложных условиях, с открытой позиции под вражескими дронами.

"Стрельнул на 1690 в дневной прицел пулеметчика, который всех доставал на штурме", - сообщил снайпер и поблагодарил за сильную школу Владислава Лобаева.

Поясним, что конструктор не только производит сверхточное оружие для СВО, но и создал свой учебный центр. Здесь проходят переподготовку снайперы уже действующие в зоне СВО.

Напомним, как рассказывал Владислав Лобаев в интервью "РГ" , начало спецоперации совпало с этапом модернизации винтовки "Севастополь". В итоге на фронт стали поступать уже усовершенствованные модели. У них улучшена эргономика, и появилась унификация с винтовкой DXL-5 "Опустошитель".