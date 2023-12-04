Военная комендатура: ВСУ ночью атаковали нефтебазу в Луганске при помощи БПЛА
Вооружённые силы Украины в ночь на 4 декабря атаковали нефтебазу в Луганске при помощи беспилотника.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя военной комендатуры республики.
«В ночь на 4 декабря в Луганске возник пожар на нефтебазе», — сказал он.
Представитель военной комендатуры уточнил, что пожар произошёл из-за действий украинской армии, которая использовала ударные дроны.
Отмечается, что возгорание ликвидировано, данных о пострадавших нет.
2 декабря Вооружённые силы Украины обстреляли город Первомайск в Луганской Народной Республике.