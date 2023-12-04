Вооружённые силы Украины в ночь на 4 декабря атаковали нефтебазу в Луганске при помощи беспилотника.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя военной комендатуры республики.

«В ночь на 4 декабря в Луганске возник пожар на нефтебазе», — сказал он.

Представитель военной комендатуры уточнил, что пожар произошёл из-за действий украинской армии, которая использовала ударные дроны.

Отмечается, что возгорание ликвидировано, данных о пострадавших нет.