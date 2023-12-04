NI: В годы холодной войны ВВС США ненавидели советский МиГ-17

Еще в конце 1940-х годов советские инженеры начали разрабатывать концепцию замены существующего МиГ-15, который участвовал в Корейской войне. СССР хотел получить истребитель, способный безопасно развивать скорость более 0,92 Маха - для МиГ-15 это был предел, после которого происходила потеря управления.

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Несмотря на внешнее сходство с предшественником, МиГ-17 отличался более длинным фюзеляжем и лучшей компоновкой. Прозванный НАТО Fresco ("Фреска"), МиГ-17 впоследствии оказался эффективным истребителем, что было доказано в небе над Вьетнамом. Об этом пишет The National Interest.

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В качестве вооружения в фюзеляж были встроены одна 37-мм автопушка и две 23-мм автоматические пушки. Кроме того, МиГ-17 мог нести бомбы калибром до 250 кг или блоки с неуправляемыми реактивными снарядами, но обычно на внешних подкрыльевых узлах устанавливали дополнительные топливные баки.

Хотя к 1960-м годам в СССР МиГ-17 уже считался устаревшим, Северный Вьетнам доказал, что эти самолеты могут быть полезны в бою, отмечает NI.

Эксперт по советской авиации Илья Гринберг рассказал, что вариант "Ф", на котором летали северовьетнамцы, обладал важными преимуществами.

"Сильной стороной МиГ-17Ф были его небольшие размеры, затруднявшие визуальное обнаружение, а также возможность запуска с примитивных взлетно-посадочных полос", - заявил он.

Эксперт также добавил, что северовьетнамские летчики высоко оценивали маневренность МиГ-17, простоту конструкции и эффективность его вооружения.

"Этот маленький самолетик может устроить вам такую схватку, какой у вас еще никогда не было в жизни", - сказал полковник Робин Олдс, пилот американского истребителя, группе исследователей в 1967 году, добавив: "Их радиус разворота нужно увидеть, чтобы поверить. Это невероятно".