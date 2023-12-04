Появились кадры столкновения дрона ВСУ с российским гусеничным роботом

В Сети появились редкие кадры боестолкновения в зоне СВО дрона-камикадзе ВСУ с российским гусеничным роботом. Их опубликовал Телеграм-канал "Поможем землякам".

Умельцы из числа бойцов ВС России сами создали гусеничные роботизированные платформы на дистанционном управлении. Ее применяют в боях за Авдеевку для доставки боеприпасов, продовольствия, а также эвакуации раненных.

На видео зафиксированы уникальные моменты, когда робота на обратном пути после доставки груза дважды атакуют дроны-камикадзе ВСУ. Если в первом случае, оператор промахнулся, то втором точно попал в цель. Однако платформа выдержала удар и продолжила путь.

Мы публикуем видео без звука из-за присутствия ненормативной лексики. Но за кадром после атаки дрона российский оператор не скрывает эмоции.

"Этот робот, как родной нам!" - восклицает он.