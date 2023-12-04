Пленный солдат ВСУ рассказал, как был наказан за то, что спас не того раненого
Украинский военнопленный Леонид Москвин рассказал, как был наказан командиром роты за то, что вытащил из-под обстрела тяжелораненого, а не «кого-то полегче».
По его словам, было уже темно, раздались выстрелы, и он увидел, что товарища ранило. Москвин его вынес, за что был наказан командиром роты, который сказал: «зачем ты вытаскивал, надо было кого-то «полегче» взять, не «тяжелого» (имеется в виду тяжесть ранения). После этого Москвина перевели в штурмовики, передает ТАСС.
По словам пленного, сразу после этого его отправили на позиции. Во время боя он был контужен и попал в плен к российским войскам. На каком именно участке фронта воевал мужчина, не уточняется.
Ранее пленный украинский военный Богдан Куманский рассказал, что в его подразделении в рядах ВСУ было много «отказников», поскольку никто не хочет становиться «мясом».