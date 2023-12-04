Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный перестал появляться на публике с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщило издание Financial Times.

Недавно Зеленский посетил несколько областей у линии фронта, где встретился с различными генералами, среди которых не было главкома Залужного, обратили внимание в газете.

Журналисты указали, что на фотографиях не оказалось главкома ВСУ, с которым у Зеленского возникли разногласия по поводу проведения контрнаступления.