FT: Главком ВСУ Залужный перестал появляться на встречах Зеленского с генералами
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный перестал появляться на публике с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщило издание Financial Times.
Недавно Зеленский посетил несколько областей у линии фронта, где встретился с различными генералами, среди которых не было главкома Залужного, обратили внимание в газете.
Журналисты указали, что на фотографиях не оказалось главкома ВСУ, с которым у Зеленского возникли разногласия по поводу проведения контрнаступления.
Ранее Залужный удивленным смайликом отреагировал на фотографию с заседания военного совета, который провел Зеленский. На снимке не было самого Залужного, который, по логике, должен быть в курсе военных планов руководства страны.