Гранатомет АГС-30 оснастили интеллектуальным прицелом

Он назвал усовершенствованный гранатомет "снайперским", поскольку на испытаниях в зоне СВО из него удалось подбить вражеский пикап первым же выстрелом на дальности в два километра.

АГС-30 предназначен для поражения живой силы и легкой техники противника, он использует несколько типов осколочных гранат. Самая совершенная из них, ГПД-30 за счет хорошей аэродинамики и баллистики имеет увеличенную до 2200 метров дальность полета, показатели кучности улучшены в 1,4 раза, площадь осколочного поражения одной гранатой составляет 130 квадратных метров.