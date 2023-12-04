Российский танк Т-72 перепутали с американским Abrams

Индийское издание News Nine перепутало российский танк Т-72, который застрял в воротах цирка в Ростове-на-Дону, с американским Abrams. Журналисты опубликовали фото боевой машины в публикации про планы Соединенных Штатов поменять переданную Украине технику на немецкие танки Leopard.

По информации индийской прессы, с требованием вернуть американские танки к Киеву обратился министр обороны США Ллойд Остин во время своего визита на Украину 20 ноября.