Военэксперт рассказал об уникальной особенности дрона «Ланцет»

Беспилотный летательный аппарат «Ланцет» не видим ни для радаров, ни для тепловизоров, заявил военный историк Юрий Кнутов. Это происходит за счет того, что дрон полностью выполнен из композитных материалов и имеет электродвигатель, объяснил он «Известиям». Также, обращает внимание он, БПЛА имеет хорошие маневренные характеристики. Благодаря тому что он может зависать в воздухе, его легко спутать с птицей на экране радара.

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Он сделан полностью из композитных материалов, имеет электродвигатель, что делает его невидимым как для радаров, так и для тепловизоров, — говорит эксперт.

Кнутов отмечает, что российские разработчики все время модернизируют этот барражирующий боеприпас. По некоторым данным, последние поколения таких БПЛА могут действовать «роем», говорит он.

Ранее Кнутов заявлял, что в мире не существует ни одной системы противовоздушной обороны, способной ликвидировать российский дрон-камикадзе «Ланцет». Неуловимым его как раз и делает его высокая скорость и способность маневрировать, отмечал он.