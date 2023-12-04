Украина начала отправлять на фронт котов для борьбы с нашествием грызунов

Украина отправляет на фронт котов для борьбы с нашествием мышей, крыс и змей в окопах. Об этом сообщила газета Bild.

По ее данным, видео и фото с фронта показывают, что нашествие грызунов и змей стало "серьезной проблемой" для украинских военнослужащих. Мыши и крысы "мешают солдатам спать, грызут их в спальных мешках и едят все, что попадается им под руку", отмечает газета. Особенно критично, что грызуны уничтожают военное снаряжение, в том числе каски и важные кабели связи. В этой связи военные начали брать с собой котов в зону боевых действий, фото с ними активно продвигаются в социальных сетях.

По словам одного из украинских военных, во время пробуждения он "всегда ловит двух-трех мышей, которые забрались в спальный мешок".

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил в начале ноября британскому журналу The Economist, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик, украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. По его словам, позиционный конфликт на истощение может затянуться на годы и измотать Украину.