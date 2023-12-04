Станцию подавления дронов "Антифурия" замаскировали под чемодан

"Станция полностью поменяла свой внешний вид: теперь она сделана в виде чемодана и стала более удобной, мобильной. Спрятаны антенны - теперь ее невозможно засечь с помощью камер. Когда отслеживают любое антидронное оборудование, то засекают его по форм-фактору. Мы сделали станцию максимально нейтральной, чтобы она в принципе не была похожа на антидрон", - рассказали ТАСС в разработавшем прибор НПО "Кайсант".