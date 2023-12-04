Станцию подавления дронов "Антифурия" замаскировали под чемодан
Разработчик мобильной станции радиоэлектронной борьбы "Аргус-Антифурия" изменил внешний вид изделия и снизил его массу.
"Станция полностью поменяла свой внешний вид: теперь она сделана в виде чемодана и стала более удобной, мобильной. Спрятаны антенны - теперь ее невозможно засечь с помощью камер. Когда отслеживают любое антидронное оборудование, то засекают его по форм-фактору. Мы сделали станцию максимально нейтральной, чтобы она в принципе не была похожа на антидрон", - рассказали ТАСС в разработавшем прибор НПО "Кайсант".
Вес изделия вместе с треногой для установки уменьшился с 18 до 16 килограммов.
"В ходе испытаний мы выяснили, что форм-фактор станции неудобен для использования в зоне СВО и полностью поменяли его. Теперь верхняя часть стала гораздо удобнее с точки зрения переноски, приведения в рабочее положение и подключения. Не надо ничего прикручивать: берется этот чемодан, ставится на магните на треногу - и станция готова", - рассказали создатели "Антифурии".
Мобильная система РЭБ предназначена для подавления сигналов управления беспилотниками в семи диапазонах. Также она глушит сигналы спутниковой навигации. Дальность действия станции до трех километров.
"Фурия" - украинский разведывательный дрон типа "летающее крыло".