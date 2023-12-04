Дрон-камикадзе "Привет-82" модернизировали с учетом опыта СВО

Российское конструкторское бюро модернизировало дрон-камикадзе "Привет-82", получив отзывы бойцов из зоны СВО. Об этом сообщает ТАСС.

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Собеседник агентства рассказал, что во время работы над улучшением дрона была создана новая модификация аппарата - "Привет-82М1".

"Новая наземная станция позволяет управлять дроном из подвала или блиндажа, поместив ретрансляторы с антенной на возвышенность. Безопасность расчета - это наш приоритет", - заявили в КБ.

Как ранее писала "РГ", ударные беспилотники самолетного типа "Привет-82" ВС РФ начали применять на трех направлениях в зоне СВО: угледарском, херсонском и артемовском. Информация о количестве воюющих дронов засекречена. Известно только, что беспилотники используются для контрбатарейной борьбы.