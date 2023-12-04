Общее число потерь ЦАХАЛа за время обострения палестино-израильского конфликта составило 398 человек

После начала обострения палестино-израильского конфликта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) потеряла 398 человек, 72 из них погибли в ходе наземной операции в секторе Газа, сообщили СМИ.

Израиль озвучил общее число потерь ЦАХАЛа за время конфликта
© globallookpress.com

ЦАХАЛ сообщил о гибели еще двух военных в боях с палестинским движением ХАМАС. Большинство потерь ЦАХАЛа пришлось на первый день нападения ХАМАС на Израиль, передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.

В Израиле пообещали устроить по всему миру охоту на бойцов ХАМАС

Напомним, в субботу Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе «в полную силу».