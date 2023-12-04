Израиль озвучил общее число потерь ЦАХАЛа за время конфликта

Общее число потерь ЦАХАЛа за время обострения палестино-израильского конфликта составило 398 человек
После начала обострения палестино-израильского конфликта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) потеряла 398 человек, 72 из них погибли в ходе наземной операции в секторе Газа, сообщили СМИ.
ЦАХАЛ сообщил о гибели еще двух военных в боях с палестинским движением ХАМАС. Большинство потерь ЦАХАЛа пришлось на первый день нападения ХАМАС на Израиль, передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.
Напомним, в субботу Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе «в полную силу».
Общее число потерь ЦАХАЛа за время обострения палестино-израильского конфликта составило 398 человек
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