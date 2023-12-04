ВС РФ впервые взяли в качестве трофея американский Bradley

Российские военные впервые смогли взять в качестве трофея американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley. Об этом пишет Telegram-канал «Рыбарь».

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Отмечается, что БМП принадлежала 47-й механизированной бригаде ВСУ. С начала лета подразделение потеряло более 40 подобных единиц техники сначала на Запорожском направлении, а позже под Авдеевкой.

«Российским бойцам все же удалось вывести в тыл американскую боевую машину пехоты M2A2 ODS Bradley, ранее подбитую на Авдеевском участке. Фактически это первая объективно подтвержденная трофейная БМП этого типа», — говорится в сообщении.

До этого ВСУ столкнулись с проблемой использования бронетехники западного производства, включая БМП Bradley, на Запорожском направлении из-за сложных погодных условий и труднопроходимой местности.