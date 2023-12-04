РИА Новости: ВСУ бежали из-под Артемовского, оставив раненых

Украинские подразделения в посёлке Артёмовское под Артёмовском бежали, бросив раненых и убитых.

Об этом сообщили в Минобороны России, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что часть боевиков ВСУ сложили оружие и сдались в плен штурмовым группам ВДВ из состава Южной группировки войск.

Ранее «Грады» ЦВО уничтожили район дислокации украинских военных под Красным Лиманом.