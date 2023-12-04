РИА Новости: ВСУ бежали из-под Артемовского, оставив раненых

Минобороны: боевики ВСУ бежали из посёлка Артёмовское, бросив часть убитых
Украинские подразделения в посёлке Артёмовское под Артёмовском бежали, бросив раненых и убитых.
Об этом сообщили в Минобороны России, передаёт РИА Новости.
Отмечается, что часть боевиков ВСУ сложили оружие и сдались в плен штурмовым группам ВДВ из состава Южной группировки войск.
Ранее «Грады» ЦВО уничтожили район дислокации украинских военных под Красным Лиманом.
Также ВС России на Купянском направлении нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.