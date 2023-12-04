Минобороны: боевики ВСУ бежали из посёлка Артёмовское, бросив часть убитых

Украинские подразделения в посёлке Артёмовское под Артёмовском бежали, бросив раненых и убитых.

РИА Новости: ВСУ бежали из-под Артемовского, оставив раненых
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Об этом сообщили в Минобороны России, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что часть боевиков ВСУ сложили оружие и сдались в плен штурмовым группам ВДВ из состава Южной группировки войск.

Ранее «Грады» ЦВО уничтожили район дислокации украинских военных под Красным Лиманом.

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