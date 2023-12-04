PRCS: при ударе Израиля по сектору Газа ранены медики и пациент скорой

Двое медработников и пациент скорой помощи получили ранения в секторе Газа в результате обстрела со стороны Израиля. О пострадавших медиках сообщило общество Красного Полумесяца Палестины (PRCS).

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«Два парамедика PRCS и сопровождаемый ими пациент были ранены в результате обстрела», - приводит RT информацию общественной организации.

В PRCS уточнили, что под обстрел попали две кареты скорой помощи. Инцидент произошел в районе Фаллуджи на севере сектора Газа. Ранее сообщалось, что в результате обстрела индонезийской больницы в секторе Газа были ранены несколько пациентов и медработников.