Секретарь СНБО Данилов заявил о позиционной борьбе Украины и России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что его страна ведет с Россией позиционную борьбу, в которой ни одной из сторон не удается захватить преимущество. Об этом он сообщил в интервью японской телекомпании NHK, передает РИА Новости.

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"Мы находимся сейчас в позиционной борьбе, когда ни одна, ни вторая сторона не могут взять преимущество", - сказал он и подчеркнул, что украинская сторона верит в то, что ей удастся достичь преимущество.

В интервью секретарь СНБО также отметил, что Украина нуждается в большем количестве оружия. По его словам, задержки в поставках вооружений приводят к "задержке в движении к победе".